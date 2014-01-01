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    Федун – о Черчесове: «Не занимаюсь распространением слухов по принципу «хочу бабла»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Ранее Sport24 написал, что клуб провел предварительные переговоры со специалистом.

    «Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла», – сказал Федун.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит нынешнего тренера Руя Виторию, если найдет ему замену в перерыве на матчи сборных.
    • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4119

      алдан2014 1 час назад

      А не пора ли уже журналистов ,распространяющих заведомо лживую информацию привлекать к ответственности законодалельно? Уже надоело читать бред. И люди в обсуждении,наивно веря написанному,между собой ссорятся. Верх цинизма

      3
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      Рейтинг: +11735

      ilichkadr > алдан2014 45 минут назад

      Тогда не будет журналистов, и не только их. Рухнет целая индустрия. Там где фейк, там скандал, а далее по накатанной: комменты, лайки. реклама и т.д.

      0
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      Рейтинг: +849

      Taps 2 часа назад

      Мерзкая тварь ...

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      Рейтинг: +20532

      vladimir-7 2 часа назад

      Федун обещал купить яхту Зареме, но чтобы она только замолчала.
      Наверно купил.

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      Рейтинг: +8593

      KOLBIS 2 часа назад

      Лень ты че,Стасяна на госслужбу не возьмешь?...

      2
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      Рейтинг: +11735

      ilichkadr > KOLBIS 2 часа назад

      Ужеж брал, но Стасян не справился.

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