Федун – о Черчесове: «Не занимаюсь распространением слухов по принципу «хочу бабла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Ранее Sport24 написал, что клуб провел предварительные переговоры со специалистом.

«Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла», – сказал Федун.