Федун – о Черчесове: «Не занимаюсь распространением слухов по принципу «хочу бабла»

А не пора ли уже журналистов ,распространяющих заведомо лживую информацию привлекать к ответственности законодалельно? Уже надоело читать бред. И люди в обсуждении,наивно веря написанному,между собой ссорятся. Верх цинизма
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Ранее Sport24 написал, что клуб провел предварительные переговоры со специалистом.
«Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла», – сказал Федун.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит нынешнего тренера Руя Виторию, если найдет ему замену в перерыве на матчи сборных.
- Команда идет на 10-м месте в РПЛ.