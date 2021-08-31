Федун – о Черчесове: «Не занимаюсь распространением слухов по принципу «хочу бабла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Ранее Sport24 написал, что клуб провел предварительные переговоры со специалистом.
«Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла», – сказал Федун.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит нынешнего тренера Руя Виторию, если найдет ему замену в перерыве на матчи сборных.
- Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
Источник: «РБ-Спорт»