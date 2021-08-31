Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Sport24: «Спартак» провел предварительные переговоры с Черчесовым

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Спартак».

    Как пишет Sport24, клуб уже провел предварительные переговоры с 57-летним специалистом.

    В ходе переговоров Черчесов запросил контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год на весь тренерский штаб.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит нынешнего тренера Руя Виторию, если найдет ему замену в перерыве на матчи сборных.
    • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:52
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +718

      aubergine 20 секунд назад

      Какого чёрта? Федун, проснись, ты о.б.о.с.р.а.л.с.я!!!!! Дебилы, мля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2125

      Krasnodar 123 1 минуту назад

      Это не серьезно!!! Проси 2200 - каждому!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3361

      Snek 12 минут назад

      Ну мы хоть поржём. А то выгнали стасяна из сборной, я уже успе соскучиться по полевому командиру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2215

      Чермындыр 14 минут назад

      Уахахахах!! Если это действительно так, то поздравляю Спартак, дно пробито!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1745

      АЛЕКС 58 17 минут назад

      ЦСКА даже с берёзовым поленом будет впереди Спартака с чабаном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4807

      Ганнибал Лектор 22 минуты назад

      Хм, ну "р" в фамилии есть, если ещё и овен - то идеально подходит!
      Главное, чтоб своего любимчика онанюбу с собой забрал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1745

      АЛЕКС 58 > Ганнибал Лектор 16 минут назад

      Скорее не Овен,а овце.б.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      Блямба 23 минуты назад

      Было бы глупо к юбилею
      нести кого-то на носилках с мавзолея.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      Armani nn 33 минуты назад

      «Полевой командир.Возрождение»

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9829

      NewLife 38 минут назад

      После боярышника ничего умнее выдумать не смогли, Бомбардир, не стыдно мараться ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1441

      mahan 38 минут назад

      Нафиг он там нужен этот усач, так игры нет, теперь вообще не будет

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89007
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67397
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru