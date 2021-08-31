Sport24: «Спартак» провел предварительные переговоры с Черчесовым

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Спартак».

Как пишет Sport24, клуб уже провел предварительные переговоры с 57-летним специалистом.

В ходе переговоров Черчесов запросил контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год на весь тренерский штаб.