Sport24: «Спартак» провел предварительные переговоры с Черчесовым

Какого чёрта? Федун, проснись, ты о.б.о.с.р.а.л.с.я!!!!! Дебилы, мля.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Спартак».
Как пишет Sport24, клуб уже провел предварительные переговоры с 57-летним специалистом.
В ходе переговоров Черчесов запросил контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год на весь тренерский штаб.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит нынешнего тренера Руя Виторию, если найдет ему замену в перерыве на матчи сборных.
- Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.