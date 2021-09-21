Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком».

«Когда я был в Австрии, то уже читал, что я с кем-то встречался из «Спартака». Я очень не люблю, когда моe имя фигурирует где-то, где меня нет. Я хожу на футбол, сейчас ходил на «Спартак», потом на «Локомотив», мне теперь не ходить на футбол что ли?

Другое дело, что это будоражит общественность, и не хотелось создавать какие-то проблемы своему клубу. Всему своe время. Через пару недель скажу, с кем я общался, почему сложилось или нет. С кем я общаюсь, про них никто не узнает», – сказал Черчесов.

Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.

При главном тренере Руе Витории «Спартак» проиграл 7 из 11 официальных матчей.

«Спартак» проиграл 7 из 11 официальных матчей. Столичный клуб опустился на 9-е место в РПЛ.

Черчесов – о «Спартаке: «Не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб»