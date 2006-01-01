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    Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком».

    «Когда я был в Австрии, то уже читал, что я с кем-то встречался из «Спартака». Я очень не люблю, когда моe имя фигурирует где-то, где меня нет. Я хожу на футбол, сейчас ходил на «Спартак», потом на «Локомотив», мне теперь не ходить на футбол что ли?

    Другое дело, что это будоражит общественность, и не хотелось создавать какие-то проблемы своему клубу. Всему своe время. Через пару недель скажу, с кем я общался, почему сложилось или нет. С кем я общаюсь, про них никто не узнает», – сказал Черчесов.

    • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.
    • При главном тренере Руе Витории «Спартак» проиграл 7 из 11 официальных матчей.
    • Столичный клуб опустился на 9-е место в РПЛ.

    Черчесов – о «Спартаке: «Не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии22
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      Рейтинг: +10184

      NewLife 2 минуты назад

      Не подпускайте чабана к Спартаку на пушечный выстрел.

      0
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      Рейтинг: +205

      неразгибаемый спартак 16 минут назад

      и станет чабан свинопасом= ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10399

      BRO_football 42 минуты назад

      Черчесов в Спартаке - вот же веселуха будет! Ещё один повод посмеяться и поиздеваться над Спартаком.

      2
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      ...
      Рейтинг: +149

      russkiisergei > BRO_football 39 минут назад

      тут ты не прав. Черчесов нормальных результатов добивается, когда руководит слабыми командами!!!

      0
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      Рейтинг: +21078

      vladimir-7 1 час назад

      О, у Стаса свой клуб оказывается, а молчал пес лысый и даже когда купил.

      2
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      Рейтинг: +1375

      Enter2006 > vladimir-7 1 час назад

      У него много чего есть: шашлычная, бизнес по разведению рыб, государственная должность, и оказывается ещё и свой клуб! ))

      2
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      Рейтинг: +21078

      vladimir-7 > Enter2006 30 минут назад

      Так вот какой, это полевой командир. Скомандирить
      клуб успел, а как же это Федун про*рал свой клуб или
      здесь ещё что-то.

      1
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      Рейтинг: +6945

      Старикан 1 час назад

      Эх...нет сейчас ни Бесковых, ни Лобановских....

      0
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      Рейтинг: +1078

      ДяДь ПашА 1 час назад

      Уж лучше Руй,кто угодно, можно даже без тренера, только не этот усач лысый. Это будет преступление перед болельщиками!

      2
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      Рейтинг: +1375

      Enter2006 > ДяДь ПашА 1 час назад

      Интересно, а Федун в курсе, что это клуб Черчеса? "Свой клуб" ))

      1
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      Рейтинг: +21078

      vladimir-7 > ДяДь ПашА 56 минут назад

      Может быть стоит задача уничтожить клуб руками чабана.

      0
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      Рейтинг: +1375

      Enter2006 1 час назад

      How much is a fish? ))

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      Рейтинг: +1601

      lek! 1 час назад

      Что опять в Спартак , в России круговорот , один тренер может возглавить все клубы РПЛ , вылететь с позором и через некоторое время опять его тренировать . Спартаку нужен топ тренер что бы выйти с Ямы . Попробуйте уже кого нибудь с именем например Конте , худе уж точно не будет .

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      Рейтинг: +2629

      Derzkiy1 1 час назад

      Лучше уже пацаны без тренера будут, чем с усатым ….

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      Рейтинг: +178

      the teacher 1 час назад

      Бедный Спартак, одного Руя на другого поменять хотят

      2
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      Рейтинг: +21078

      vladimir-7 > the teacher 53 минуты назад

      Ничего сложного, поменяют в имени тренера первую букву и порядок.

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