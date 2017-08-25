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    В «Спарте» подтвердили переговоры с «Локомотивом» по Караваеву

    Тренер «Спарты» Радослав Ковач подтвердил факт переговоров с «Локомотивом» на предмет перехода защитника Вячеслава Караваева.

    Ранее сообщалось, что сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро. Сам игрок выразил желание продолжить карьеру в московском клубе.

    «Да, действительно Караваев может продолжить карьеру в «Локомотиве». Речь не идет об аренде, если это случится, то будет полноценный трансфер. Сейчас клубы ведут переговоры по этому поводу», – сказал Ковач.

    Источник: ТАСС

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    25.08.2017 17:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 августа 2017, 10:33

      а что, Маргасова забраковали? странно..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 августа 2017, 00:04

      Хороший защитник , который должен заиграть вЛОКО

      0
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    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 25 августа 2017, 19:53

      Отличное вложение денег!

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 25 августа 2017, 18:13

      О, Ковач главный тренер) Помню, как он делал вещи в составе "Спартака".

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