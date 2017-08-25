В «Спарте» подтвердили переговоры с «Локомотивом» по Караваеву

Тренер «Спарты» Радослав Ковач подтвердил факт переговоров с «Локомотивом» на предмет перехода защитника Вячеслава Караваева.

Ранее сообщалось, что сумма сделки оценивается в 2,5 миллиона евро. Сам игрок выразил желание продолжить карьеру в московском клубе.

«Да, действительно Караваев может продолжить карьеру в «Локомотиве». Речь не идет об аренде, если это случится, то будет полноценный трансфер. Сейчас клубы ведут переговоры по этому поводу», – сказал Ковач.