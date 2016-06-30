Ковач: «Важно, что Аленичев и Титов остались у руля «Спартака». Рад за своих друзей»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач поделился своим мнением о нынешнем положении дел в московском клубе.

– Скажу так – очень рад, что «Спартак» в конце сезона очень прибавил, за счет чего и попал в Лигу Европы. Команде было тяжело, много сильных конкурентов, но последние пять–шесть туров она играла здорово. И очень важно, что Аленичев и Титов остались у руля «Спартака».

– То есть оптимизма по поводу переговоров с Курбаном Бердыевым вы не разделяли?

– Конечно, Бердыев – очень сильный тренер. Но я рад за своих друзей. Первый год для них получился крайне тяжелым, ведь команда не выглядела такой уж сильной. Но, повторюсь, выход в еврокубки был очень важен для продолжения их работы.

– Считается, что самая слабая линия в нынешнем «Спартаке» – оборона, от нее все беды команды. Согласны?

– Да. Клубу нужно купить двух хороших защитников, и тогда все наладится. Ведь в средней линии и атаке такие мастера, как Промес или Глушаков. И если усилиться еще четырьмя-пятью игроками высокого уровня, вполне реально включиться в борьбу за чемпионский титул.

– Пока же речь о более скромных задачах – о выходе в Лигу Европы. В чем причина спада?

– Это вопрос для руководства. Но на мой взгляд, не очень хорошую работу в «Спартаке» сделал Карпин. Я думаю, если Аленичев и Титов останутся на два-три года, то ситуация изменится в лучшую сторону. Важно, чтобы тренерам дали время, не меняли постоянно. Им необходимо доверие руководства, – сказал Ковач.