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  • Ковач: «Важно, что Аленичев и Титов остались у руля «Спартака». Рад за своих друзей»

Ковач: «Важно, что Аленичев и Титов остались у руля «Спартака». Рад за своих друзей»

30 июня 2016, 00:00
5

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач поделился своим мнением о нынешнем положении дел в московском клубе.

– Скажу так – очень рад, что «Спартак» в конце сезона очень прибавил, за счет чего и попал в Лигу Европы. Команде было тяжело, много сильных конкурентов, но последние пять–шесть туров она играла здорово. И очень важно, что Аленичев и Титов остались у руля «Спартака».

– То есть оптимизма по поводу переговоров с Курбаном Бердыевым вы не разделяли?

– Конечно, Бердыев – очень сильный тренер. Но я рад за своих друзей. Первый год для них получился крайне тяжелым, ведь команда не выглядела такой уж сильной. Но, повторюсь, выход в еврокубки был очень важен для продолжения их работы.

– Считается, что самая слабая линия в нынешнем «Спартаке» – оборона, от нее все беды команды. Согласны?

– Да. Клубу нужно купить двух хороших защитников, и тогда все наладится. Ведь в средней линии и атаке такие мастера, как Промес или Глушаков. И если усилиться еще четырьмя-пятью игроками высокого уровня, вполне реально включиться в борьбу за чемпионский титул.

– Пока же речь о более скромных задачах – о выходе в Лигу Европы. В чем причина спада?

– Это вопрос для руководства. Но на мой взгляд, не очень хорошую работу в «Спартаке» сделал Карпин. Я думаю, если Аленичев и Титов останутся на два-три года, то ситуация изменится в лучшую сторону. Важно, чтобы тренерам дали время, не меняли постоянно. Им необходимо доверие руководства, – сказал Ковач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ковач Радослав
Комментарии (5)
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VVM1964
1467239156
ВПЕРЕД , СПАРТАК !!!
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a-rakhmatov
1467256197
Время покажет.....
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maior-60
1467278862
Нужно дать 2-3 года на формирование команды и усиление проблемных позиций. Уверен, результаты будут достойными.
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ivanthebest
1467284505
Аленичеву дать минимум ещё пару-тройку лет поработать. Наконец он всё стадо остолопов по-немногу разгоняет, которые ещё остались со времён Карпина. Это хороший признак. Останутся только самые подходящие игроки, к которым и нужно будет добавить 4-5 игроков высокого класса, и тогда результаты не заставят себя ждать.
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ArReal
1467288982
что Аленичев, что Титов - ни рыба ни мясо...с ними Спартак не добьётся результата...
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