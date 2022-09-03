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    Аленичев ответил Ковачу, который послал *** организаторов ретроматча «Спартак» – «Зенит»

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на недовольство Радослава Ковача.

    Экс-защитник московской команды накануне заявил: «Меня не пригласили на ретроматч «Спартак» – «Зенит»? Пошли они *** [нафиг]! Так и передайте организаторам! Я бы приехал».

    – Почему вы не пригласили Радослава Ковача? Он сильно разозлился на это.

    – Я не знаю, это все неправда. Мы его приглашали, спросите у Егора Титова.

    – А Ковалевски звали?

    – Нет, его не звали.

    – А Неманья Видич? Он же не приехал на первый матч, хотя такие планы были.

    – Там были какие‑то проблемы личного характера. Главное, что мы доставили болельщикам удовольствие.

    • Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
    • В пятницу ветераны москвичей выиграли у «Зенита» со счетом 2:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2022 10:51
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