Аленичев ответил Ковачу, который послал *** организаторов ретроматча «Спартак» – «Зенит»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на недовольство Радослава Ковача.
Экс-защитник московской команды накануне заявил: «Меня не пригласили на ретроматч «Спартак» – «Зенит»? Пошли они *** [нафиг]! Так и передайте организаторам! Я бы приехал».
– Почему вы не пригласили Радослава Ковача? Он сильно разозлился на это.
– Я не знаю, это все неправда. Мы его приглашали, спросите у Егора Титова.
– А Ковалевски звали?
– Нет, его не звали.
– А Неманья Видич? Он же не приехал на первый матч, хотя такие планы были.
– Там были какие‑то проблемы личного характера. Главное, что мы доставили болельщикам удовольствие.
- Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
- В пятницу ветераны москвичей выиграли у «Зенита» со счетом 2:1.
Источник: «Матч ТВ»