Аленичев ответил Ковачу, который послал *** организаторов ретроматча «Спартак» – «Зенит»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на недовольство Радослава Ковача.

Экс-защитник московской команды накануне заявил: «Меня не пригласили на ретроматч «Спартак» – «Зенит»? Пошли они *** [нафиг]! Так и передайте организаторам! Я бы приехал».

– Почему вы не пригласили Радослава Ковача? Он сильно разозлился на это.

– Я не знаю, это все неправда. Мы его приглашали, спросите у Егора Титова.

– А Ковалевски звали?

– Нет, его не звали.

– А Неманья Видич? Он же не приехал на первый матч, хотя такие планы были.

– Там были какие‑то проблемы личного характера. Главное, что мы доставили болельщикам удовольствие.