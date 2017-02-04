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Ковач пожелал «Спартаку» чемпионства

4 февраля 2017, 14:16
13

Экс-защитник «Спартака» Радослав Ковач пожелал новоиспеченному капитану «Зенита» Артему Дзюбе, защищавшему некогда цвета красно-белых, побольше голов в футболке петербуржцев, а столичному клубу – завоевать чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.

После 17-ти туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы РФПЛ, опережая идущих вторыми сине-бело-голубых на пять очков. Напомним, чех выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.

– С кем из «Спартака» общаюсь до сих пор? С Егором Титовым – очень много. И Паршивлюк, думаю, еще остался, да? В моем время он играл, но это было уже очень давно.

– Дзюба вот играет в «Зените».

– Мой сынок! Очень рад был его увидеть – последний раз это было семь-восемь лет назад. Сколько ему было лет – 19 или 20, а сейчас 28. Желаю Артему только всего самого лучшего. Дзюба – очень хороший парень, болею за него. Сейчас он уже стал капитаном «Зенита».

– Не все болельщики одобряют это.

– Не знаю, какая там была ситуация, как он переходил в «Зенит». В любом случае я желаю ему забивать голы.

– Что вы пожелаете «Спартаку» и болельщикам?

– «Спартаку» – стать чемпионами, а болельщикам – ходить на матчи так, как они ходят. По-моему, фанаты «Спартака» – лучшие в России, сто процентов. Новый стадион построили, и на него ходит очень много народу. Удачи «Спартаку»!

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ковач Радослав Дзюба Артем
Комментарии (13)
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VVM1964
1486208173
СПАСИБО , " ОН ПОСТАРАЕТСЯ "
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Дополнительная минута
1486208480
Благодарствеум.
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BarStep
1486210374
Хорошо сказал..., теперь будем смотреть как исполнятся обои пожелания...
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мыцык
1486211385
Дзюбе чемпионства,СПАРТАКУ чемпионства,бля давай ещё Смолову и Дзагоеву чемпионства до кучи!
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swot
1486216026
Спасибо тебе Радослав. И тебе успехов по жизни
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bafor
1486217588
Спартак!!!
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shpilman
1486223313
на сборах Артем забивай побольше!!! а Спартак чемпион, красава Ковач)))
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