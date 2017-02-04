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    Ковач пожелал «Спартаку» чемпионства

    Экс-защитник «Спартака» Радослав Ковач пожелал новоиспеченному капитану «Зенита» Артему Дзюбе, защищавшему некогда цвета красно-белых, побольше голов в футболке петербуржцев, а столичному клубу – завоевать чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.

    После 17-ти туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы РФПЛ, опережая идущих вторыми сине-бело-голубых на пять очков. Напомним, чех выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.

    – С кем из «Спартака» общаюсь до сих пор? С Егором Титовым – очень много. И Паршивлюк, думаю, еще остался, да? В моем время он играл, но это было уже очень давно.

    – Дзюба вот играет в «Зените».

    – Мой сынок! Очень рад был его увидеть – последний раз это было семь-восемь лет назад. Сколько ему было лет – 19 или 20, а сейчас 28. Желаю Артему только всего самого лучшего. Дзюба – очень хороший парень, болею за него. Сейчас он уже стал капитаном «Зенита».

    – Не все болельщики одобряют это.

    – Не знаю, какая там была ситуация, как он переходил в «Зенит». В любом случае я желаю ему забивать голы.

    – Что вы пожелаете «Спартаку» и болельщикам?

    – «Спартаку» – стать чемпионами, а болельщикам – ходить на матчи так, как они ходят. По-моему, фанаты «Спартака» – лучшие в России, сто процентов. Новый стадион построили, и на него ходит очень много народу. Удачи «Спартаку»!

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.02.2017 14:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +307

      shpilman 4 февраля 2017, 18:48

      на сборах Артем забивай побольше!!!
      а Спартак чемпион, красава Ковач)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 4 февраля 2017, 17:13

      Спартак!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 16:47

      Спасибо тебе Радослав. И тебе успехов по жизни

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 4 февраля 2017, 15:29

      Дзюбе чемпионства,СПАРТАКУ чемпионства,бля давай ещё Смолову и Дзагоеву чемпионства до кучи!

      -2
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 4 февраля 2017, 15:12

      Хорошо сказал..., теперь будем смотреть как исполнятся обои пожелания...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 4 февраля 2017, 14:41

      Благодарствеум.

      4
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