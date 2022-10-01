«Какая к черту политика? Зачем это все?». Ковач – о том, что сборная Чехии не может сыграть с Россией

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач недоволен тем, что сейчас из-за политической ситуации невозможно провести товарищеский матч между сборными России и Чехии.

«Сложный вопрос для меня. Всегда найдутся те, кто хотят увидеть этот матч, и те, кто будет против. Сейчас много политики, поэтому такой товарищеский матч маловероятен.

Я и Йиранек не понимаем, почему наша сборная и национальные команды других стран не могут играть товарищеские матчи с Россией. У нас там много друзей.

Какая к черту политика? Зачем это все?», – сказал Ковач.