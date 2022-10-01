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    «Какая к черту политика? Зачем это все?». Ковач – о том, что сборная Чехии не может сыграть с Россией

    Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач недоволен тем, что сейчас из-за политической ситуации невозможно провести товарищеский матч между сборными России и Чехии.

    «Сложный вопрос для меня. Всегда найдутся те, кто хотят увидеть этот матч, и те, кто будет против. Сейчас много политики, поэтому такой товарищеский матч маловероятен.

    Я и Йиранек не понимаем, почему наша сборная и национальные команды других стран не могут играть товарищеские матчи с Россией. У нас там много друзей.

    Какая к черту политика? Зачем это все?», – сказал Ковач.

    • В сентябре Россия провела товарищескую встречу с Киргизией (2:1).
    • В ноябре, возможно, сборная сыграет с Ираном и Боснией и Герцеговиной.
    • Команда отстранена от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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