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    Ковач: «Дзюба якобы взял деньги у Быстрова? В «Спартаке» обсуждали эту тему, ситуация была тяжелая. Было жалко, что Артем после этого ушел»

    Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач прокомментировал историю, что Артем Дзюба, будучи в московской команде, якобы украл кошелек у Владимира Быстрова. Чех ее не опроверг.

    «Это было очень давно. Мне рассказывали, что Дзюба якобы взял какие-то деньги. Я не понимаю, как это возможно, ведь у Артeма немаленькая зарплата. Мне это непонятно. Ну вот серьeзно, зачем ему чужие деньги? Мы с Мартином Йиранеком много обсуждали эту тему, была тяжeлая ситуация для всей команды. Мне лично было жалко, что после этого Дзюба ушeл. А что касается отношения к Артeму после того случая… С ним все разговаривали. Никаких проблем не возникало», – сказал Ковач Sport24.

    • По словам Романа Орещука, после кражи карьеру Дзюбе «спас» агент Алексей Сафонов.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Ковач играл за «Спартак» с 2005 по 2009 год.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1031

      Иван Петров 1986 38 минут назад

      Нельзя так про него говорить. Он звезда ! ! !

      0
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      Рейтинг: +157

      risbichmo 1 час назад

      Вот ворюга.

      0
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      Рейтинг: +1363

      Genz 1 час назад

      Дзюба и сейчас в трамвае сумочки, кошельки подрежет у народа . Прошлое не отпускает

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