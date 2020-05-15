Ковач: «Дзюба якобы взял деньги у Быстрова? В «Спартаке» обсуждали эту тему, ситуация была тяжелая. Было жалко, что Артем после этого ушел»

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач прокомментировал историю, что Артем Дзюба, будучи в московской команде, якобы украл кошелек у Владимира Быстрова. Чех ее не опроверг.

«Это было очень давно. Мне рассказывали, что Дзюба якобы взял какие-то деньги. Я не понимаю, как это возможно, ведь у Артeма немаленькая зарплата. Мне это непонятно. Ну вот серьeзно, зачем ему чужие деньги? Мы с Мартином Йиранеком много обсуждали эту тему, была тяжeлая ситуация для всей команды. Мне лично было жалко, что после этого Дзюба ушeл. А что касается отношения к Артeму после того случая… С ним все разговаривали. Никаких проблем не возникало», – сказал Ковач Sport24.