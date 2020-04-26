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  • Орещук – о Дзюбе: «Не хочу ничего говорить о нем. Он назвал агентов злом, но забыл, что Сафонов спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова»

Орещук – о Дзюбе: «Не хочу ничего говорить о нем. Он назвал агентов злом, но забыл, что Сафонов спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова»

26 апреля 2020, 16:55
13

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что агент Алексей Сафонов несколько лет назад спас карьеру форварду «Зенита» Артему Дзюбе, когда того подозревали в краже денег Владимира Быстрова.

«Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нем после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс.

Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова», – сказал Орещук.

  • Сам Орещук связан с агентской деятельностью.
  • Интересы Дзюбы сейчас представляет агентство, связанное с Жорже Мендешем.
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир Дзюба Артем
Комментарии (13)
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valkam72
1587914273
Позор дзюпе. И зенитке заодно.
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житель СПб
1587914304
Новая версия - "кошелек Быстрова". Что дальше окажется - "лошадь Быстрова", "яхта Быстрова"... Надоело безумно! А впечатление такое, что агенты - это откровенное зло, которыми полиции надо заниматься...
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Граф2019
1587915092
скукатище!деньги хоть вернул?много наверно...
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vladimir-7
1587919777
Давно болельщики спартака называли Дзюбу вором и говорили о краже денег, но некоторые не верили этому, а вот теперь и авторитетное подтверждение от Р.Орещука.
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vka1970
1587927035
Правильно старики говорят, что тайное всегда становится явным.
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морозз
1587928440
Украл, в тюрьму...Мутко его тогда спас! Дзюба вор и это доказывают слова многих, как футболистов так и агентов!
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Диктор
1587930339
Мелочный он человечишка.
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Hektor 84
1587937791
Шлюба мерзкий игрочишка
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Spartak Piter
1587976526
зенит клуб черных и воров))))
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kvm
1587979582
крыса украл у крысёныша...
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