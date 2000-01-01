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    Орещук – о Дзюбе: «Не хочу ничего говорить о нем. Он назвал агентов злом, но забыл, что Сафонов спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что агент Алексей Сафонов несколько лет назад спас карьеру форварду «Зенита» Артему Дзюбе, когда того подозревали в краже денег Владимира Быстрова.

    «Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нем после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс.

    Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова», – сказал Орещук.

    • Сам Орещук связан с агентской деятельностью.
    • Интересы Дзюбы сейчас представляет агентство, связанное с Жорже Мендешем.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

    Источник: RT

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