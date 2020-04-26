Орещук – о Дзюбе: «Не хочу ничего говорить о нем. Он назвал агентов злом, но забыл, что Сафонов спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что агент Алексей Сафонов несколько лет назад спас карьеру форварду «Зенита» Артему Дзюбе, когда того подозревали в краже денег Владимира Быстрова.
«Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нем после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс.
Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова», – сказал Орещук.
- Сам Орещук связан с агентской деятельностью.
- Интересы Дзюбы сейчас представляет агентство, связанное с Жорже Мендешем.
- Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
Источник: RT