Орещук – о Дзюбе: «Не хочу ничего говорить о нем. Он назвал агентов злом, но забыл, что Сафонов спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что агент Алексей Сафонов несколько лет назад спас карьеру форварду «Зенита» Артему Дзюбе, когда того подозревали в краже денег Владимира Быстрова.

«Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нем после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс.

Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова», – сказал Орещук.