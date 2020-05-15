Ковач: «После гола «Баварии» за «Спартак» я оставил яйца на поле. Бился за ромб всей душой»

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач вспомнил гол в ворота «Баварии», который он забил в майке москвичей. Это было в рамках Лиги чемпионов.

— В «Спартаке» у вас сразу несколько неповторимых хайлайтов: удар болельщика и гол «Баварии».

— Тот гол — это было великолепно. Я яйца оставил на поле. Ха-ха! Незабываемо. Главное, что мы тогда стали третьими в группе и вышли в Кубок УЕФА.

Ради победы был готов на все: бился за ромб всей душой. Черт, я бы умер на поле — лишь бы мы победили.