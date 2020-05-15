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    Ковач: «После гола «Баварии» за «Спартак» я оставил яйца на поле. Бился за ромб всей душой»

    Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач вспомнил гол в ворота «Баварии», который он забил в майке москвичей. Это было в рамках Лиги чемпионов.

    — В «Спартаке» у вас сразу несколько неповторимых хайлайтов: удар болельщика и гол «Баварии».

    — Тот гол — это было великолепно. Я яйца оставил на поле. Ха-ха! Незабываемо. Главное, что мы тогда стали третьими в группе и вышли в Кубок УЕФА.

    Ради победы был готов на все: бился за ромб всей душой. Черт, я бы умер на поле — лишь бы мы победили.

    • Ковач играл в России с 2005 по 2009 год.
    • В РПЛ чех провел 101 матч, забил девять голов.
    • Ковач трижды брал со «Спартаком» серебро РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3081

      Борат 1 минуту назад

      Стыдно за пищевик !
      Гыгы

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