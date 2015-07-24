Ковач: «Понимаем, что в Москве будет тяжелая игра»

Защитник «Спарты» Радослав Ковач, ранее выступавший за «Спартак», поделился ожиданиями от противостояния чешской команды с ЦСКА в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч между ЦСКА и «Спартой» состоится 28 июля.





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«Понимаем, что в Москве будет тяжелая игра. Я знаю ЦСКА – хорошие игроки, отличная команда высокого уровня. Конечно, они фавориты, но у «Спарты» тоже есть задачи. Для начала – постараться забить гол на выезде, а там посмотрим. Не знаю, получится ли. У них же Игнашевич и Березуцкие в защите все еще играют! Акинфеев в воротах… Я семь лет назад против них за «Спартак» выходил, а они до сих пор в ЦСКА! Опытные, классные футболисты. Я же говорю: хорошая команда. Но знаете, у нас тоже неплохая», – рассказал Ковач. Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!