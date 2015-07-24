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    Ковач: «Понимаем, что в Москве будет тяжелая игра»

    Защитник «Спарты» Радослав Ковач, ранее выступавший за «Спартак», поделился ожиданиями от противостояния чешской команды с ЦСКА в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч между ЦСКА и «Спартой» состоится 28 июля.

    «Понимаем, что в Москве будет тяжелая игра. Я знаю ЦСКА – хорошие игроки, отличная команда высокого уровня. Конечно, они фавориты, но у «Спарты» тоже есть задачи. Для начала – постараться забить гол на выезде, а там посмотрим. Не знаю, получится ли. У них же Игнашевич и Березуцкие в защите все еще играют! Акинфеев в воротах… Я семь лет назад против них за «Спартак» выходил, а они до сих пор в ЦСКА! Опытные, классные футболисты. Я же говорю: хорошая команда. Но знаете, у нас тоже неплохая», – рассказал Ковач.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2015 08:55
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    Комментарии (9)
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    Лев Троцкий
    1437717580
    Ковач,не подводи.Дубль обеспечь на радость спартаковцам)
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    MALOVAR
    1437720422
    Бывших спартаковцев не бывает ,честь и хвала.
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    Valar Morghulis
    1437722260
    Главное - побольше по воротам бить, а там глядишь акинфеев пможет;)
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    nahan
    1437744328
    Армейцы должны проходить Спарту.
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    Genario
    1437747359
    Обязаны армейцы проходить Спарту. Да прибудет с ними сила!
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    ologreds
    1694997555
    numo436572
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