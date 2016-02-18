Ковач: «Знаем, что «Краснодар» силен, но надеюсь, «Спарта» пойдет дальше»

Защитник "Спарты" Радослав Ковач, который раньше выступал за "Спартак", рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с "Краснодаром".

"Буду смотреть игру со скамейки запасных. Поддержу команду. Через два месяца заканчиваю карьеру. И рад, что моей команде пришлось сыграть как раз с "Краснодаром". Хоть на поле и не выйду, могу встретиться с Димой Торбинским и Вовой Быстровым, с которыми вместе поиграли в "Спартаке".

Какой получится игра "Краснодара" со "Спартой"? Сложно сказать, но предположу, что команды все-таки сыграют в открытый футбол. Мы знаем, что "Краснодар" силен. У нас тут респект им. Но, надеюсь, конечно, что "Спарта" пойдет дальше", - сказал Ковач.