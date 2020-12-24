Радослав Ковач: «Готов возглавить «Спартак», если меня пригласят»

странный скепсис: кем был Каррера, когда возглавил Спартак? никем, ноунейм... а чемпионами стали именно при нем, жизнь не так проста, как кажется... но Федун с Заремой его, конечно, не пригласят...
Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач заявил о желании возглавить московскую команду.
«Конечно, я готов возглавить «Спартак», если меня пригласят. Я люблю этот клуб!» – сказал чех.
- Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
- Сейчас он тренирует «Опаву» из второй лиги Чехии.
- Московский клуб ищет замену Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий по окончании сезона.