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    Радослав Ковач: «Готов возглавить «Спартак», если меня пригласят»

    Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач заявил о желании возглавить московскую команду.

    «Конечно, я готов возглавить «Спартак», если меня пригласят. Я люблю этот клуб!» – сказал чех.

    • Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
    • Сейчас он тренирует «Опаву» из второй лиги Чехии.
    • Московский клуб ищет замену Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий по окончании сезона.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10412

      JTherry 1 час назад

      странный скепсис: кем был Каррера, когда возглавил Спартак? никем, ноунейм... а чемпионами стали именно при нем, жизнь не так проста, как кажется... но Федун с Заремой его, конечно, не пригласят...

      1
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      Рейтинг: +25363

      VVM1964 1 час назад

      Смешно !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6670

      NewLife > VVM1964 58 минут назад

      Что, думаешь Зидан согласится к нам приехать. Для известных тренеров мы жопа, и мало кто польстится на деньги.

      0
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      Рейтинг: +7232

      Литейный4 1 час назад

      В Пердиве скоро откроется вакансия главного физрука свиней. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +5481

      серега кашин 1 час назад

      ну пока еще не достиг того уровня чтоб тренировать клубы рфпл

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      Рейтинг: +4000

      Puddle > серега кашин 1 час назад

      А каком РПЛ идет речь? Потренирует хряков в ФНЛ! Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +4000

      Puddle 1 час назад

      Рылослав! Гы-гы-гы!

      -1
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