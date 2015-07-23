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    Ковач из-за травмы не сыграет в первом матче с ЦСКА

    Защитник пражской «Спарты» Радослав Ковач из-за травмы не примет участия в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки».

    «Безумно сожалею, что не смогу приехать. Травмировал голеностоп и ещe недельку буду восстанавливаться. Так хотелось снова сыграть в Москве, но не могу, не могу…
    На сборах три недели назад сломался. Конечно, тяжело на душе – я ведь как ушeл из «Спартака», так больше в России не был. А тут такой шанс, и на тебе — травма. Обидно! Но я всe равно приеду, 100 процентов! Посмотреть новый стадион, увидеться со старыми друзьями. Не сейчас — так позже. У меня последний год карьеры, так что времени свободного скоро будет больше», – рассказал Ковач «Чемпионату».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2015 23:40
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    Комментарии (3)
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    Павлюченко 13
    1437724977
    Рано карьеру завершает!
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    SHMEL
    1437731045
    Просто испугался,не забыл Ещё как охватывает от ЦСКА.
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    ologreds
    1694997557
    numo436544
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