Ковач из-за травмы не сыграет в первом матче с ЦСКА

Защитник пражской «Спарты» Радослав Ковач из-за травмы не примет участия в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки».

«Безумно сожалею, что не смогу приехать. Травмировал голеностоп и ещe недельку буду восстанавливаться. Так хотелось снова сыграть в Москве, но не могу, не могу…

На сборах три недели назад сломался. Конечно, тяжело на душе – я ведь как ушeл из «Спартака», так больше в России не был. А тут такой шанс, и на тебе — травма. Обидно! Но я всe равно приеду, 100 процентов! Посмотреть новый стадион, увидеться со старыми друзьями. Не сейчас — так позже. У меня последний год карьеры, так что времени свободного скоро будет больше», – рассказал Ковач «Чемпионату».