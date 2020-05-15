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    Ковач: «Если позовут тренировать «Спартак», сразу пойду. Это моя любимая команда!»

    Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач планирует стать тренером. Он готов вернуться в Россию.

    — Радослав, чем вы занимаетесь сейчас?

    — Работаю скаутом в «Спарте». Наблюдаю за перспективными чешскими футболистами. У меня в обойме 23 игрока, которые сейчас в аренде. Также есть и футболист в России, Радакович из «Оренбурга».

    — Почему выбрали менеджерскую должность, а не работу тренером?

    — У меня только лицензия А. Жду февраль, чтобы сделать Pro. Может быть, я поеду учиться в Россию. А так, конечно, у меня есть цель стать тренером в будущем. Если позовут в «Спартак», сразу пойду! Это моя любимая команда! Даже думать не буду.

    • Ковач играл в России с 2005 по 2009 год.
    • В РПЛ чех провел 101 матч, забил девять голов.
    • Ковач трижды брал со «Спартаком» серебро РПЛ.

    Источник: Sport24

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