Ковач: «Если позовут тренировать «Спартак», сразу пойду. Это моя любимая команда!»

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач планирует стать тренером. Он готов вернуться в Россию.

— Радослав, чем вы занимаетесь сейчас?

— Работаю скаутом в «Спарте». Наблюдаю за перспективными чешскими футболистами. У меня в обойме 23 игрока, которые сейчас в аренде. Также есть и футболист в России, Радакович из «Оренбурга».

— Почему выбрали менеджерскую должность, а не работу тренером?

— У меня только лицензия А. Жду февраль, чтобы сделать Pro. Может быть, я поеду учиться в Россию. А так, конечно, у меня есть цель стать тренером в будущем. Если позовут в «Спартак», сразу пойду! Это моя любимая команда! Даже думать не буду.