В «Спартаке» ответили Ковачу, который послал клуб

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова бывшего защитника команды Радослава Ковача. Чех остался недоволен тем, что его не позвали участвовать в матче легенд и послал организаторов.
«Радослав – наш парень. Надеемся, что он примет участие в следующем матче. Команду собирают сами ветераны, а не футбольный клуб «Спартак». Мы отдали все на откуп им.
С удовольствием пригласим Ковача на следующий матч. Можно считать это официальным приглашением», – сказал Зеленов.
- Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
- Ветераны московского клуба выиграли у «Зенита» со счетом 2:1.
Источник: «Спорт-Экспресс»