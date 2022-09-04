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В «Спартаке» ответили Ковачу, который послал клуб

4 сентября 2022, 19:18
5

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова бывшего защитника команды Радослава Ковача. Чех остался недоволен тем, что его не позвали участвовать в матче легенд и послал организаторов.

«Радослав – наш парень. Надеемся, что он примет участие в следующем матче. Команду собирают сами ветераны, а не футбольный клуб «Спартак». Мы отдали все на откуп им.

С удовольствием пригласим Ковача на следующий матч. Можно считать это официальным приглашением», – сказал Зеленов.

  • Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
  • Ветераны московского клуба выиграли у «Зенита» со счетом 2:1.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ковач Радослав
Комментарии (5)
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моэм
1662309019
Слово за слово , хреном по столу ... да он почти наш парень !
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ySS
1662310718
Клуб Ковач не посылал, писаки сраные.
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sn0109
1662312672
Если приглашением, клуб не занимается, то как Зеленов собирается приглашать Ковача на следующий матч?
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alefreddy
1662318862
и кто Зеленова послушает-бред какой то
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zigbert
1662380859
Дело даже не в том пригласят его или нет а в какой спортивной форме сейчас находится игрок. Все вопросы к Романцеву.
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