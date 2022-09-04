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    В «Спартаке» ответили Ковачу, который послал клуб

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова бывшего защитника команды Радослава Ковача. Чех остался недоволен тем, что его не позвали участвовать в матче легенд и послал организаторов.

    «Радослав – наш парень. Надеемся, что он примет участие в следующем матче. Команду собирают сами ветераны, а не футбольный клуб «Спартак». Мы отдали все на откуп им.

    С удовольствием пригласим Ковача на следующий матч. Можно считать это официальным приглашением», – сказал Зеленов.

    • Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
    • Ветераны московского клуба выиграли у «Зенита» со счетом 2:1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2022 19:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1453

      alefreddy 8 часов назад

      и кто Зеленова послушает-бред какой то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      sn0109 9 часов назад

      Если приглашением, клуб не занимается, то как Зеленов собирается приглашать Ковача на следующий матч?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5374

      ySS 10 часов назад

      Клуб Ковач не посылал, писаки сраные.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2350

      fakeid 10 часов назад

      собирали по 19 игроков. следовательно, если бы взяли ковача - пришлось бы вычёркивать кого-нибудь другого.

      0
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      Рейтинг: +2009

      моэм 10 часов назад

      Слово за слово , хреном по столу ... да он почти наш парень !

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