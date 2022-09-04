В «Спартаке» ответили Ковачу, который послал клуб

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова бывшего защитника команды Радослава Ковача. Чех остался недоволен тем, что его не позвали участвовать в матче легенд и послал организаторов.

«Радослав – наш парень. Надеемся, что он примет участие в следующем матче. Команду собирают сами ветераны, а не футбольный клуб «Спартак». Мы отдали все на откуп им.

С удовольствием пригласим Ковача на следующий матч. Можно считать это официальным приглашением», – сказал Зеленов.