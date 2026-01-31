Введите ваш ник на сайте
«Торино» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.5

31 января 2026 9:04
Торино - Лечче
01 февр. 2026, воскресенье 14:30 | Италия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку

1 февраля на стадионе «Олимпико Гранде Торино» состоится матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» примет «Лечче». Хозяева, переживающие катастрофический спад, находятся в опасной близости к зоне вылета. Гости, занимающие 17-е место, демонстрируют минимальную результативность и также отчаянно нуждаются в очках. Встреча двух аутсайдеров в кризисной форме обещает быть нервной и тактически жeсткой.

«Торино»

Коллектив подходит к матчу в ужасающем состоянии, проиграв четыре матча подряд в Серии А, включая разгромное поражение от «Комо» (6:0). «Торино» демонстрирует полностью развалившуюся оборону и минимальную результативность в чемпионате, находясь в прямой зоне вылета.

«Лечче»

Команда находится в глубоком кризисе, не побеждая в семи последних турах Серии А. Ничья с «Лацио» (0:0) в прошлом туре стала редкой точкой стабильности. «Лечче» демонстрирует худшую атаку лиги, забивая в среднем 0.20 гола за игру, и испытывает серьeзные проблемы с созиданием.

Факты о командах:

«Торино»

  • Проигрывает в 4 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Лечче» дома в 8 из 10 последних личных встреч

«Лечче»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах Серии А
  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 игр)
  • В среднем: 0.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Набирает в среднем 0.2 очка за игру в последних 5 турах

Прогноз на матч «Торино» – «Лечче»

Анализ данных указывает на матч чрезвычайно низкого качества между двумя слабейшими командами лиги по текущим показателям. «Торино» переживает катастрофу в обороне, пропуская в среднем 2.80 гола за игру, но «Лечче» просто не обладает атакующим потенциалом, чтобы этим воспользоваться (0.20 гола в среднем). С другой стороны, «Торино» также демонстрирует минимальную результативность (0.80 гола в среднем). История личных встреч на этом поле говорит о преимуществе «Торино», что может стать психологическим фактором. Ключевым в этом матче будет фактор отчаяния и борьбы за выживание. Ожидается крайне осторожная и незрелищная игра, где обе команды будут бояться совершить ошибку. Учитывая полное отсутствие атакующей эффективности у «Лечче» и историческое преимущество «Торино» дома, хозяева имеют больше шансов на положительный исход, но низкая результативность обеих команд делает ставку на тотал меньше наиболее логичной.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.5
  • «Торино» не проиграет (двойной шанс 1X) – коэффициент 1.45

1.50
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Лечче Торино
18+
  • Читайте нас: 