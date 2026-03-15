«Крузейро» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 3.6

15 марта 2026 10:38
Крузейро - Васко да Гама
16 мар. 2026, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 6 тур
16 марта в 6-м туре бразильской Серии А «Крузейро» примет «Васко да Гама». Это противостояние двух аутсайдеров, замыкающих турнирную таблицу. Хозяева не могут выиграть в 8 последних матчах, гости проваливают выезды, но имеют историческое преимущество.

«Крузейро»

Белу-Оризонти занимают последнее, 20-е место и переживают кризис, не выигрывая в 8 последних матчах и пропуская в 8 подряд. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей). Кайо Жорже с 8 голами – лидер атак. Оборона «Крузейро» относительно надежна – 0.80 пропуска в среднем. Хозяева забивают в 9 из 11 последних матчей, но этого недостаточно для побед.

«Васко да Гама»

Рио-де-Жанейро занимают 16-е место и переживают кризис на выезде, проигрывая в 6 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку – 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и нестабильную оборону – 1.20 пропуска в среднем. Хосе Луис Родригес с 3 голами – лидер атак. Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Крузейро» в 5 из 7 последних очных встреч.

Факты о командах:

«Крузейро»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах.
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей (1.00 в среднем).
  • Пропускает в 8 последних матчах (0.80 в среднем).
  • 20-е место в турнире (2 очка).

«Васко да Гама»

  • Проигрывает в 6 последних выездных матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах (1.00 в среднем).
  • Пропускает в 6 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Не проигрывает «Крузейро» в 5 из 7 последних встреч.
  • 16-е место в турнире (4 очка).

Прогноз на матч «Крузейро» – «Васко да Гама»

Матч двух кризисных команд с равными шансами. «Крузейро» не может выиграть, но играет дома. «Васко да Гама» проваливает выезды, но имеет историческое преимущество. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.6.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
