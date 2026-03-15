16 марта в 6-м туре бразильской Серии А «Крузейро» примет «Васко да Гама». Это противостояние двух аутсайдеров, замыкающих турнирную таблицу. Хозяева не могут выиграть в 8 последних матчах, гости проваливают выезды, но имеют историческое преимущество.

«Крузейро»

Белу-Оризонти занимают последнее, 20-е место и переживают кризис, не выигрывая в 8 последних матчах и пропуская в 8 подряд. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей). Кайо Жорже с 8 голами – лидер атак. Оборона «Крузейро» относительно надежна – 0.80 пропуска в среднем. Хозяева забивают в 9 из 11 последних матчей, но этого недостаточно для побед.

«Васко да Гама»

Рио-де-Жанейро занимают 16-е место и переживают кризис на выезде, проигрывая в 6 последних гостевых матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку – 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и нестабильную оборону – 1.20 пропуска в среднем. Хосе Луис Родригес с 3 голами – лидер атак. Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Крузейро» в 5 из 7 последних очных встреч.

Прогноз на матч «Крузейро» – «Васко да Гама»

Матч двух кризисных команд с равными шансами. «Крузейро» не может выиграть, но играет дома. «Васко да Гама» проваливает выезды, но имеет историческое преимущество. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

