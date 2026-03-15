Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Палмейрас» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.57

15 марта 2026 10:49
Палмейрас - Мирассол
16 мар. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Палмейраса»
Сделать ставку

16 марта в 6-м туре бразильской Серии А «Палмейрас» примет «Мирассол». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, обладающего лучшей атакой, и середняка, переживающего период ничьих. Хозяева имеют историческое преимущество и стабильно забивают, гости не могут выиграть и много пропускают.

«Палмейрас»

«Зеленые» занимают 2-е место и находятся в отличной форме, имея лучшие показатели в лиге: лучшую разницу мячей (+6) и больше всех забитых голов (13). Команда забивает в 8 последних матчах (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Хосе Лопес с 9 голами – лидер атак. Оборона «Палмейраса» относительно надежна – 1.00 пропуска в среднем. Психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Мирассолу» в 5 из 7 последних очных встречах и забивают в 12 последних матчах.

«Мирассол»

Гости занимают 12-е место и переживают период ничьих, играя вничью в 3 последних матчах и не выигрывая в 6 последних. Команда забивает в 3 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует среднюю атаку. Игор Формига с 3 голами – лидер атак. Оборона «Мирассола» нестабильна – пропуски в 5 последних матчах и 1.80 пропуска в среднем.

Факты о командах:

«Палмейрас»

  • 2-е место в турнире (10 очков).
  • Лучшая атака (13 голов) и лучшая разница мячей (+6).
  • Забивает в 8 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Не проигрывает «Мирассолу» в 5 из 7 последних встреч.

«Мирассол»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).
  • 12-е место в турнире (6 очков).

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Мирассол»

«Палмейрас» имеет преимущество в классе и атаке. «Мирассол» переживает кризис и много пропускает. Учитывая, что хозяева стабильно забивают в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Палмейраса».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.57.
  • Инд. тотал «Палмейраса» больше 1.5

Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Мирассол Палмейрас
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 