16 марта в 6-м туре бразильской Серии А «Палмейрас» примет «Мирассол». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, обладающего лучшей атакой, и середняка, переживающего период ничьих. Хозяева имеют историческое преимущество и стабильно забивают, гости не могут выиграть и много пропускают.

«Палмейрас»

«Зеленые» занимают 2-е место и находятся в отличной форме, имея лучшие показатели в лиге: лучшую разницу мячей (+6) и больше всех забитых голов (13). Команда забивает в 8 последних матчах (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует стабильность в атаке. Хосе Лопес с 9 голами – лидер атак. Оборона «Палмейраса» относительно надежна – 1.00 пропуска в среднем. Психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Мирассолу» в 5 из 7 последних очных встречах и забивают в 12 последних матчах.

«Мирассол»

Гости занимают 12-е место и переживают период ничьих, играя вничью в 3 последних матчах и не выигрывая в 6 последних. Команда забивает в 3 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует среднюю атаку. Игор Формига с 3 голами – лидер атак. Оборона «Мирассола» нестабильна – пропуски в 5 последних матчах и 1.80 пропуска в среднем.

Факты о командах:

«Палмейрас»

«Мирассол»

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Мирассол»

«Палмейрас» имеет преимущество в классе и атаке. «Мирассол» переживает кризис и много пропускает. Учитывая, что хозяева стабильно забивают в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Палмейраса».

Рекомендованные ставки: