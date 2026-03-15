«Брагантино» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.65

15 марта 2026 10:46
Брагантино - Сан-Паулу
16 мар. 2026, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 6 тур
1.65
Тотал меньше 2.5 голов
16 марта в 6-м туре бразильской Серии А «Брагантино» примет лидера чемпионата «Сан-Паулу». Это противостояние середняка, имеющего мощную домашнюю статистику в очных встречах, и гранда, штампующего победы и обладающего лучшей обороной лиги.

«Брагантино»

Брагантино занимают 5-е место и переживают кризис, не выигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 3 подряд. Команда демонстрирует среднюю атаку – 1.20 гола в среднем за последние 5 игр (6 мячей) и забивает в 4 последних матчах. Густаво Маркес с 2 голами – лидер атак. Оборона нестабильна – 1.20 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева не проигрывают «Сан-Паулу» в 9 из 11 последних домашних встреч и забивают в 5 последних матчах.

«Сан-Паулу»

«Трехцветные» занимают 1-е место и находятся в отличной форме, одержав 3 победы подряд и не проигрывая в 9 из 11 последних матчей. Команда имеет больше всех побед в турнире (4) и демонстрирует мощную атаку: 1.60 гола в среднем за последние 5 игр (8 мячей). Хонатан Кальери с 8 голами – лидер атак. Оборона «Сан-Паулу» безупречна – не пропускает в 3 последних матчах и всего 0.80 пропуска в среднем.

Факты о командах:

«Брагантино»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Не проигрывает «Сан-Паулу» в 9 из 11 последних домашних встреч.
  • 5-е место в турнире (8 очков).

«Сан-Паулу»

  • Лидер чемпионата (13 очков).
  • 3 победы подряд.
  • Забивает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Не пропускает в 3 последних матчах (0.80 в среднем).
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Прогноз на матч «Брагантино» – «Сан-Паулу»

«Брагантино» имеет историческое преимущество на своем поле и стабильно забивает. «Сан-Паулу» находится в отличной форме и обладает лучшей обороной. Учитывая, что хозяева неуступчивы дома, а гости мощно атакуют, наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа одной из команд.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65.
  • Брагантино не проиграет (1X)

Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Брагантино
