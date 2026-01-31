1 февраля на «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Брентфорд». Хозяева уверенно идут в зоне Лиги чемпионов, тогда как гости стремятся вернуться в число лидеров середины таблицы. Встреча обещает быть напряжeнной и результативной.

«Астон Вилла»

Коллектив подходит к матчу в отличной форме, одержав три победы подряд. Уверенная выездная победа над «Ньюкаслом» со счeтом 2:0 в прошлом туре подтвердила высокий уровень игры команды. «Астон Вилла» демонстрирует надeжную игру в обороне и эффективность в атаке, занимая третье место в турнирной таблице.

«Брентфорд»

Команда переживает нестабильный период, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» в прошлом туре. Несмотря на это, «Брентфорд» остаeтся грозной атакующей силой, о чeм говорит статистика в 9 голов в последних 5 матчах. Главная задача гостей – исправить ошибки в обороне для борьбы за очки на выезде.

Факты о командах:

«Астон Вилла»

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Брентфорду» дома в 10 последних матчах

Забивает в 9 из 11 последних личных встреч

«Брентфорд»

Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Астон Виллы»

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Набирает в среднем 2.0 очка за игру в последних 5 турах

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Брентфорд»

На основе представленных данных ожидается матч с обоюдной результативностью. «Астон Вилла» обладает серьeзным преимуществом в турнирной мотивации и исторической статистике домашних встреч с этим соперником. Команда показывает стабильную игру на обоих фронтах, что делает еe фаворитом предстоящей встречи. «Брентфорд», несмотря на проблемы в обороне, демонстрирует высокую голевую эффективность и регулярно отличивается даже в матчах с сильными соперниками. Учитывая, что в личных встречах команды редко оставляют ворота в неприкосновенности, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев в игре с голами от обеих команд.

Рекомендованные ставки: