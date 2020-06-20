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Вест Хэм - Вулверхэмптон
Вест Хэм - Вулверхэмптон: обзор матча 20 июня 2020
Вест Хэм
20.06.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
73'
Р. Хименес
84'
П. Нету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вулверхэмптон
90'
+2
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Р. Хименес
90'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Кастро
84'
ГОЛ! 0:2!
П. Нету
Пас отдал
М. Доэрти
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
П. Форнальс
81'
73'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Траоре
Замена
М. Ланзини
️️️️
Ф. Андерсон
67'
64'
Замена
А. Траоре
️️️️
Л. Дендокер
64'
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Жота
Желтая карточка
М. Антонио
62'
57'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
2
Мэтт Доэрти
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Хонни Кастро
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
11
Даниэль Поденсе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
3-2-1-2-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
2
Нгакия
41
Райс
28
Соучек
16
Нобл
7
Андерсон
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
3-1-4-1-1
1
Патрисиу
30
Боли
29
Сайсс
15
Коди
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
17
Кастро
2
Доэрти
20
Жота
9
Хименес
7
Андерсон
22
Ланзини
22
Ланзини
7
Андерсон
8
Форнальс
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
8
Форнальс
17
Кастро
19
Винагре
19
Винагре
17
Кастро
9
Хименес
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
9
Хименес
18
Дендокер
24
Траоре
24
Траоре
18
Дендокер
20
Жота
7
Нету
7
Нету
20
Жота
Остались в запасе
Вест Хэм
Вулверхэмптон
10
Ксанде Силва
ПВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
11
Даниэль Поденсе
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
11
Даниэль Поденсе
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вест Хэм - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Лондон
Новости команд
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