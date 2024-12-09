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Вест Хэм - Вулверхэмптон
Вест Хэм - Вулверхэмптон: обзор матча 09 декабря 2024
Вест Хэм
09.12.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
54'
Т. Соучек
72'
Д. Боуэн
69'
М. Доэрти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Вулверхэмптон
90'
+10
Желтая карточка
М. Лемина
Желтая карточка
Д. Боуэн
90'
+10
Желтая карточка
Г. Родригес
90'
+5
Желтая карточка
Л. Фабиански
90'
+4
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
88'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
Э. Альварес
88'
Замена
Г. Родригес
️️️️
М. Кудус
87'
86'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Р. Айт Нури
78'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Д. Ингс
️️️️
К. Саммервил
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Кудус
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Доэрти
Пас отдал
Р. Айт Нури
Замена
Л. Пакета
️️️️
К. Солер
64'
63'
Желтая карточка
Ж. Гомес
62'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Й. Ларсен
62'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Андре
ГОЛ! 1:0!
Т. Соучек
Пас отдал
Д. Боуэн
54'
Желтая карточка
К. Солер
50'
49'
Желтая карточка
М. Доэрти
45'
+1
Желтая карточка
М. Кунья
Желтая карточка
Эмерсон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-2-1-3
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
28
Соучек
18
Солер
38
Саммервил
20
Кудус
20
Боуэн
3-4-1-2
26
Джонстон
2
Доэрти
14
Буэно
24
Тоти
27
Семеду
99
Лемина
7
Андре
21
Айт Нури
35
Гомес
10
Кунья
22
Ларсен
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
4
Альварес
20
Тодибо
20
Тодибо
4
Альварес
20
Кудус
2
Родригес
2
Родригес
20
Кудус
18
Солер
11
Пакета
11
Пакета
18
Солер
38
Саммервил
28
Ингс
28
Ингс
38
Саммервил
21
Айт Нури
21
Гомеш
21
Гомеш
21
Айт Нури
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
7
Андре
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Андре
22
Ларсен
11
Гедеш
11
Гедеш
22
Ларсен
Остались в запасе
Вест Хэм
Вулверхэмптон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Вест Хэм - Вулверхэмптон
5
4
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
11
0
Нарушения
12
17
Офсайды
4
1
Количество передач
417
369
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
9
7
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.62
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Лондон
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