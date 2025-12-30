30.12.2025, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-4-3
1
Ламменс
23
Шоу
6
Хевен
6
Мартинес
17
Доргу
5
Каземиро
5
Угарте
2
Далот
30
Шешко
10
Кунья
11
Зиркзее
3-1-1-2-3
1
Са
2
Доэрти
15
Москера
3
Буэно
37
Крейчи
35
Гомес
38
Чачуа
11
Ариас
36
Мане
99
Арокодаре
7
Хванг
6
Хевен
15
Йоро
15
Йоро
6
Хевен
11
Зиркзее
38
Флетчер
38
Флетчер
11
Зиркзее
5
Угарте
70
Мантато
70
Мантато
5
Угарте
11
Ариас
3
Вольфе
3
Вольфе
11
Ариас
7
Хванг
28
Лопес
28
Лопес
7
Хванг
99
Арокодаре
22
Ларсен
22
Ларсен
99
Арокодаре
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
31
Ши Лейси
ЦФ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
26
Сэм Джонстон
ВР
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Ojinnaka Temple
ЦП
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
31
Ши Лейси
ЦФ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Ojinnaka Temple
ЦП
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
12
Офсайды
3
1
Количество передач
506
397
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.16
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Вулверхэмптона», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»