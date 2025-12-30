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  • «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

30 декабря 2025, 22:05
Манчестер Юнайтед
30.12.2025, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
27' Д. Зиркзее
45' Л. Крейчи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
(К) ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
(К) ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
36
Матеуш Мане
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
38
Джек Флетчер
АП
70
Бендито Мантато
ПВ
31
Ши Лейси
ЦФ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
22
Ojinnaka Temple
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
3-4-3
1
Ламменс
23
Шоу
6
Хевен
6
Мартинес
17
Доргу
5
Каземиро
5
Угарте
2
Далот
30
Шешко
10
Кунья
11
Зиркзее
3-1-1-2-3
1
Са
2
Доэрти
15
Москера
3
Буэно
37
Крейчи
35
Гомес
38
Чачуа
11
Ариас
36
Мане
99
Арокодаре
7
Хванг
6
Хевен
15
Йоро
15
Йоро
6
Хевен
11
Зиркзее
38
Флетчер
38
Флетчер
11
Зиркзее
5
Угарте
70
Мантато
70
Мантато
5
Угарте
11
Ариас
3
Вольфе
3
Вольфе
11
Ариас
7
Хванг
28
Лопес
28
Лопес
7
Хванг
99
Арокодаре
22
Ларсен
22
Ларсен
99
Арокодаре
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
31
Ши Лейси
ЦФ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
26
Сэм Джонстон
ВР
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Ojinnaka Temple
ЦП
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
31
Ши Лейси
ЦФ
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Ojinnaka Temple
ЦП
30
Энсо Гонсалес
ЛВ
23
Ethan Sutherland
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
12
Офсайды
3
1
Количество передач
506
397
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.16
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Вулверхэмптона», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
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