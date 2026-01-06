06.01.2026, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
3-2-3-2
23
Ареоля
15
Мавропанос
20
Тодибо
2
Уокер-Питерс
28
Соучек
30
Скарлс
18
Фернандеш
11
Пакета
38
Саммервил
11
Кастелланос
20
Боуэн
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
20
Хатчинсон
5
Андерсон
11
Жезус
30
Скарлс
63
Майерс
63
Майерс
30
Скарлс
18
Фернандеш
8
Поттс
8
Поттс
18
Фернандеш
11
Пакета
19
Пабло
19
Пабло
11
Пакета
Баква
5
Морато
5
Морато
Баква
20
Хатчинсон
7
Баква
7
Баква
20
Хатчинсон
Остались в запасе
Вест Хэм
Ноттингем Форест
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
17
Джордж Эрти
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Ангус Ганн
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
17
Джордж Эрти
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Хэм - Ноттингем Форест
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
9
Офсайды
1
0
Количество передач
379
418
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Ноттингем Форест», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»
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Источник: «Бомбардир»