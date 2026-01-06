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  • «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

6 января, 21:50
Вест Хэм
06.01.2026, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
13' Мурильо (АГ) 13' Мурильо (АГ)
55' Н. Домингес 89' М. Гиббс-Уайт (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
17
Джордж Эрти
ЦП
19
Пабло
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Ангус Ганн
ВР
5
Морато
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
3-2-3-2
23
Ареоля
15
Мавропанос
20
Тодибо
2
Уокер-Питерс
28
Соучек
30
Скарлс
18
Фернандеш
11
Пакета
38
Саммервил
11
Кастелланос
20
Боуэн
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
20
Хатчинсон
5
Андерсон
11
Жезус
30
Скарлс
63
Майерс
63
Майерс
30
Скарлс
18
Фернандеш
8
Поттс
8
Поттс
18
Фернандеш
11
Пакета
19
Пабло
19
Пабло
11
Пакета
Баква
5
Морато
5
Морато
Баква
20
Хатчинсон
7
Баква
7
Баква
20
Хатчинсон
Остались в запасе
Вест Хэм
Ноттингем Форест
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
17
Джордж Эрти
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Ангус Ганн
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
17
Джордж Эрти
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
6
Зак Эббот
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Хэм - Ноттингем Форест
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
9
Офсайды
1
0
Количество передач
379
418
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Ноттингем Форест», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»

«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Вест Хэм
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