Наставник «Вест Бромвича» извинился перед «Ливерпулем»

Главный тренер «Вест Бромвича« Тони Пулис ответил наставнику «Ливерпуля« Юргену Клоппу, который раскритиковал игровой стиль его команды.

«Я приношу извинения «Ливерпулю», так как за 99 минут матча мы сделали на 3 три длинных передачи больше, чем они. Если бы моя команда стоила 200 миллионов фунтов и сумела обыграть команду, чей состав стоит 20 миллионов, то я бы всячески постарался отвлечь внимание общественности от этого факта. Впрочем, больше я не хочу говорить об этом. В субботу нам предстоит более сложный матч, чем игра с «Ливерпулем», – заявил Пулис.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» завершился вничью 2:2. «Ливерпуль» сумел уйти от поражения благодаря голу, забитому на 6-й компенсированной минуте.