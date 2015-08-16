Пулис: «У Рондона есть все, что требуется от нападающего»

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис рассказал о своих впечатлениях от новичка команды Саломона Рондона после его дебютного матча с «Уотфордом».

«Он отличный игрок, который подходит нашей команде. У него есть все, что требуется от нападающего, и он выкладывается на полную. У него отличная статистика, он будет забивать за нас, нам нужно лишь вовремя доставлять ему мяч.

Нам еще многое нужно сделать, и я думаю, что мы еще поработаем на трансферном рынке. Надеюсь, это поможет увеличить конкуренцию в команде», — заключил Пулис.

Напомним, что нападающий переехал в Англию из «Зенита» за 12 миллионов фунтов.