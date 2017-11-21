Гвардиола хочет выпить вина с Пулисом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал слова поддержки уволенному из «Вест Бромвича» Тони Пулису.

«Хотел бы крепко обнять Тони Пулиса. В современном футболе тяжело работать, но это реальность, которую нужно принять. Все знают, что если тренер не добивается результата, через месяц его увольняют.

Считаю, что Тони – потрясающий и очень вежливый человек. Надеюсь, в будущем выпьем с ним вина», – сказал Гвардиола.

Напомним, что Пулис является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Шотландии.