Терри может возглавить «Мидлсбро»

А чего не в Дерби каунти? На замену Лемпсу
«Мидлсбро» ищет нового главного тренера, который заменит на этом посту Тони Пулиса.
Как сообщает Daily Mail, руководство клуба всерьез рассматривает кандидатуру Джона Терри.
38-летний англичанин 8 октября 2018 года объявил о завершении карьеры, после чего вошел в тренерский штаб «Астон Виллы», где работает до сих пор.
- В сезоне-2018/19 «Мидлсбро» финишировал в Чемпионшипе на седьмом месте.
- Терри – воспитанник «Челси», в лондонской команде он провел большую часть карьеры (1998-2017).
- Бывший защитник выиграл 17 трофеев, будучи футболистом.