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    Терри может возглавить «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» ищет нового главного тренера, который заменит на этом посту Тони Пулиса.

    Как сообщает Daily Mail, руководство клуба всерьез рассматривает кандидатуру Джона Терри.

    38-летний англичанин 8 октября 2018 года объявил о завершении карьеры, после чего вошел в тренерский штаб «Астон Виллы», где работает до сих пор.

    • В сезоне-2018/19 «Мидлсбро» финишировал в Чемпионшипе на седьмом месте.
    • Терри – воспитанник «Челси», в лондонской команде он провел большую часть карьеры (1998-2017).
    • Бывший защитник выиграл 17 трофеев, будучи футболистом.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      InterMilLano1908 10 минут назад

      А чего не в Дерби каунти? На замену Лемпсу

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