Терри может возглавить «Мидлсбро»

«Мидлсбро» ищет нового главного тренера, который заменит на этом посту Тони Пулиса.

Как сообщает Daily Mail, руководство клуба всерьез рассматривает кандидатуру Джона Терри.

38-летний англичанин 8 октября 2018 года объявил о завершении карьеры, после чего вошел в тренерский штаб «Астон Виллы», где работает до сих пор.