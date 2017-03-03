Жезус, Кейн и Лукаку претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в феврале, Гвардиола и Моуринью – на лучшего тренера

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста и тренера прошедшего месяца в чемпионате Англии.

В число претендентов на лучшего игрока попали Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Элдин Якупович («Халл Сити»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Гарет Маколи («Вест Бромвич») и Давид Силва («Манчестер Сити»).

За приз лучшего тренера поспорят Антонио Конте («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Тони Пулис («Вест Бромвич»).