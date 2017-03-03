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    Жезус, Кейн и Лукаку претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в феврале, Гвардиола и Моуринью – на лучшего тренера

    АПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста и тренера прошедшего месяца в чемпионате Англии.

    В число претендентов на лучшего игрока попали Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Элдин Якупович («Халл Сити»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Гарет Маколи («Вест Бромвич») и Давид Силва («Манчестер Сити»).

    За приз лучшего тренера поспорят Антонио Конте («Челси»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Тони Пулис («Вест Бромвич»).

    Источник: Premierleague.com

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    03.03.2017 16:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 3 марта 2017, 21:49

      Лукаку заслужил))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 3 марта 2017, 17:27

      Моуринью и Якупович.

      -1
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