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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Фулхэм
Кристал Пэлас - Фулхэм: обзор матча 23 сентября 2023
Кристал Пэлас
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Фулхэм
Замена
Д. Рак-Сакьи
️️️️
О. Эдуард
90'
+1
79'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Хименес
79'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
75'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Перейра
Замена
Ж. Матета
️️️️
Д. Шлупп
70'
Желтая карточка
Ш. Дукур
68'
Желтая карточка
Т. Митчелл
40'
Желтая карточка
Ж. Айю
21'
16'
Желтая карточка
Т. Рим
14'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Джонстон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
19
Хьюз
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
6
Диоп
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
8
Перейра
14
Рид
10
Виллиан
9
Хименес
29
Эдуард
17
Рак-Сакьи
17
Рак-Сакьи
29
Эдуард
27
Шлупп
14
Матета
14
Матета
27
Шлупп
8
Перейра
17
Ивоби
17
Ивоби
8
Перейра
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
9
Хименес
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Хименес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Фулхэм
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Кристал Пэлас - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
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