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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Кристал Пэлас
Фулхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 24 октября 2020
Фулхэм
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
90+5'
Т. Кэрни
8'
Х. Ридевальд
64'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Кристал Пэлас
ГОЛ! 1:2!
Т. Кэрни
Пас отдал
Х. Рид
90'
+5
Красная карточка
А. Камара
86'
85'
Замена
М. Сахо
️️️️
Х. Ридевальд
Замена
Х. Рид
️️️️
М. Лемина
79'
76'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Шлупп
Замена
Б. Рид
️️️️
Р. Лофтус-Чик
74'
72'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Н. Клайн
64'
ГОЛ! 0:2!
В. Заа
Пас отдал
М. Батшуайи
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ридевальд
Пас отдал
В. Заа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-3-2
23
Ареоля
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
34
Эйна
99
Лемина
99
Ангисса
10
Кэрни
20
Лофтус-Чик
9
Митрович
11
Лукман
3-2-2-2-1
13
Гуаита
17
Клайн
3
Митчелл
24
Данн
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
44
Батшуайи
99
Лемина
6
Рид
6
Рид
99
Лемина
20
Лофтус-Чик
14
Рид
14
Рид
20
Лофтус-Чик
33
Камара
33
Камара
17
Клайн
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
17
Клайн
44
Ридевальд
12
Сахо
12
Сахо
44
Ридевальд
27
Шлупп
10
Эзе
10
Эзе
27
Шлупп
Остались в запасе
Фулхэм
Кристал Пэлас
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
30
Стефен Хендерсон
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Фулхэм - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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