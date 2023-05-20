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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Кристал Пэлас
Фулхэм - Кристал Пэлас: обзор матча 20 мая 2023
Фулхэм
20.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
45+5'
А. Митрович (П)
61'
А. Митрович
34'
О. Эдуард
83'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Э. Робинсон
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Палинья
85'
83'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уорд
80'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
Замена
М. Соломон
️️️️
Т. Кэрни
80'
Замена
Б. Рид
️️️️
Х. Уилсон
80'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Виллиан
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Митрович
45'
+5
34'
ГОЛ! 0:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Э. Эзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
6
Диоп
2
Тете
36
Палинья
6
Рид
10
Кэрни
10
Виллиан
10
Уилсон
9
Митрович
4-1-1-2-2
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
19
Хьюз
17
Олисе
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
10
Уилсон
14
Рид
14
Рид
10
Уилсон
10
Кэрни
10
Соломон
10
Соломон
10
Кэрни
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
Остались в запасе
Фулхэм
Кристал Пэлас
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
41
Джо Уитворт
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Фулхэм - Кристал Пэлас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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