1 января в рамках 19 тура английской Премьер-лиги «Сандерленд» примет «Манчестер Сити». Хозяева проводят уверенный отрезок сезона и закрепились в верхней половине таблицы, тогда как гости продолжают чемпионскую гонку и демонстрируют одну из самых стабильных форм в лиге. Матч обещает быть показательным с точки зрения разницы в классе и текущего темпа команд.

«Сандерленд»

«Сандерленд» после 18 туров занимает 7 место и выглядит организованной командой, способной навязывать борьбу фаворитам. Коллектив не проигрывает в трех последних матчах чемпионата, однако атакующий потенциал в последнее время заметно снизился – всего 3 гола за пять предыдущих встреч. В обороне команда действует достаточно аккуратно, пропуская в среднем один мяч за игру, но против соперников с высоким темпом часто вынуждена играть вторым номером. В матчах против топ-клубов «Сандерленд» делает ставку на плотность и компактность, однако реализовать немногочисленные моменты удается не всегда.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится в отличной форме и идет вторым в таблице, одержав шесть побед подряд в Премьер-лиге. Команда стабильно забивает – голы были в девяти последних турах, а средняя результативность за пять матчей составляет 2.40 мяча. При этом оборона выглядит почти безупречно: всего два пропущенных мяча за тот же отрезок. История очных встреч также на стороне гостей – восемь побед подряд над «Сандерлендом» и стабильные голы в каждом из этих матчей.

Факты о командах

«Сандерленд»

Не проигрывает в 3 последних матчах АПЛ

Забивает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.00 гола за последние 5 игр

«Манчестер Сити»