«Сандерленд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 1 января 2026 с коэффициентом 1.65

31 декабря 2025 9:32
Сандерленд - Манчестер Сити
01 янв. 2026, четверг 23:00 | Англия. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

1 января в рамках 19 тура английской Премьер-лиги «Сандерленд» примет «Манчестер Сити». Хозяева проводят уверенный отрезок сезона и закрепились в верхней половине таблицы, тогда как гости продолжают чемпионскую гонку и демонстрируют одну из самых стабильных форм в лиге. Матч обещает быть показательным с точки зрения разницы в классе и текущего темпа команд.

«Сандерленд»

«Сандерленд» после 18 туров занимает 7 место и выглядит организованной командой, способной навязывать борьбу фаворитам. Коллектив не проигрывает в трех последних матчах чемпионата, однако атакующий потенциал в последнее время заметно снизился – всего 3 гола за пять предыдущих встреч. В обороне команда действует достаточно аккуратно, пропуская в среднем один мяч за игру, но против соперников с высоким темпом часто вынуждена играть вторым номером. В матчах против топ-клубов «Сандерленд» делает ставку на плотность и компактность, однако реализовать немногочисленные моменты удается не всегда.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится в отличной форме и идет вторым в таблице, одержав шесть побед подряд в Премьер-лиге. Команда стабильно забивает – голы были в девяти последних турах, а средняя результативность за пять матчей составляет 2.40 мяча. При этом оборона выглядит почти безупречно: всего два пропущенных мяча за тот же отрезок. История очных встреч также на стороне гостей – восемь побед подряд над «Сандерлендом» и стабильные голы в каждом из этих матчей.

Факты о командах

«Сандерленд»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах АПЛ
  • Забивает в среднем 0.60 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за последние 5 игр

«Манчестер Сити»

  • Побеждает в 6 последних матчах чемпионата
  • Забивает в среднем 2.40 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за последние 5 игр

Личные встречи
17% (4)
13% (3)
71% (17)
21
Забитых мячей
52
0.88
В среднем за матч
2.17
1:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
3 : 0
06.12.2025
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сандерленд
0 : 2
05.03.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2 : 1
13.08.2016
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Сандерленд
0 : 1
02.02.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
4 : 1
26.12.2015
Сандерленд
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Сандерленд
1 : 4
22.09.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
3 : 2
01.01.2015
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
1 : 4
03.12.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Сити
2 : 2
16.04.2014
Сандерленд
Англия. Кубок Лиги, Финал
Манчестер Сити
3 : 1
02.03.2014
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Сандерленд
1 : 0
10.11.2013
Манчестер Сити
Товарищеские матчи,
Манчестер Сити
1 : 0
27.07.2013
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сандерленд
1 : 0
26.12.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 0
06.10.2012
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Сити
3 : 3
31.03.2012
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сандерленд
1 : 0
01.01.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Сити
5 : 0
03.04.2011
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Сандерленд
1 : 0
29.08.2010
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сандерленд
1 : 1
14.03.2010
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
4 : 3
19.12.2009
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Сити
1 : 0
22.03.2009
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Сандерленд
0 : 3
31.08.2008
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Сандерленд
1 : 2
12.04.2008
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Сити
1 : 0
05.11.2007
Сандерленд
Показать все

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Манчестер Сити»

С учетом текущей формы и статистики личных встреч преимущество «Манчестер Сити» выглядит очевидным. «Сандерленд» способен долго сдерживать давление, но атакующая мощь гостей и их эффективность в завершающей стадии должны сыграть ключевую роль. Хозяева вряд ли создадут большое количество моментов, тогда как «Сити» традиционно находит свои шансы даже против плотной обороны.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Фора «Манчестер Сити» (-1) – коэффициент 1.80

1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Сандерленд
  • Читайте нас: 