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Манчестер Сити - Сандерленд
Манчестер Сити - Сандерленд: обзор матча 13 августа 2016
Манчестер Сити
13.08.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
4'
С. Агуэро (П)
87'
П. МакНэйр (АГ)
71'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сандерленд
Желтая карточка
А. Коларов
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
П. МакНэйр
87'
83'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Д. Дефо
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Г. Клиши
80'
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Родуэлл
67'
Желтая карточка
Д. Лав
65'
Замена
В. Хазри
️️️️
Л. Гуч
64'
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Уотмор
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Сильва
64'
Замена
Х. Навас
️️️️
Нолито
59'
42'
Желтая карточка
Л. Гуч
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
5
Фернандиньо
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
16
Фабио Борини
АП
6
Джек Родуэлл
ПП
7
Линден Гуч
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-1-3-2
13
Кабальеро
11
Коларов
3
Клиши
6
Стоунз
3
Санья
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
21
Сильва
3
Нолито
10
Агуэро
3-2-1-1-3
1
Манноне
22
Лав
5
Коне
4
Кабуль
16
О'Ши
15
ван Анхолт
6
Родуэлл
16
Борини
9
Дефо
20
Уотмор
7
Гуч
3
Нолито
16
Навас
16
Навас
3
Нолито
21
Сильва
18
Делф
18
Делф
21
Сильва
3
Клиши
17
Ихеначо
17
Ихеначо
3
Клиши
9
Дефо
17
МакНэйр
17
МакНэйр
9
Дефо
20
Уотмор
24
Янузай
24
Янузай
20
Уотмор
7
Гуч
10
Хазри
10
Хазри
7
Гуч
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сандерленд
1
Джо Харт
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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