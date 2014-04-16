Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Сандерленд
Манчестер Сити - Сандерленд: обзор матча 16 апреля 2014
Манчестер Сити
16.04.2014, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
2'
Фернандиньо
88'
С. Насри
73'
К. Уикхэм
83'
К. Уикхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сандерленд
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Насри
Пас отдал
С. Йоветич
88'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Фернандиньо
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
К. Уикхэм
Пас отдал
Э. Джаккерини
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
Э. Джаккерини
Замена
Э. Джеко
️️️️
А. Негредо
69'
69'
Замена
Н. Скокко
️️️️
Ф. Борини
68'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
С. Ларссон
64'
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Агуэро
56'
31'
Желтая карточка
Ф. Борини
ГОЛ! 1:0!
Фернандиньо
Пас отдал
С. Агуэро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Фабио Борини
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
42
Лайам Эгню
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
30
Начо Скокко
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-4-2
1
Харт
11
Коларов
2
Демичелис
4
Компани
5
Сабалета
14
Насри
5
Фернандиньо
6
Хави Гарсия
20
Милнер
10
Агуэро
21
Негредо
4-1-4-1
1
Манноне
2
Вергини
30
Браун
16
О'Ши
3
Алонсо
6
Каттермол
16
Борини
4
Коулбэк
7
Ларссон
11
Джонсон
13
Уикхэм
5
Фернандиньо
6
Родуэлл
6
Родуэлл
5
Фернандиньо
21
Негредо
10
Джеко
10
Джеко
21
Негредо
10
Агуэро
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Агуэро
7
Ларссон
15
Джаккерини
15
Джаккерини
7
Ларссон
16
Борини
30
Скокко
30
Скокко
16
Борини
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
42
Лайам Эгню
ЦП
19
Оскар Устари
ВР
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
42
Лайам Эгню
ЦП
19
Оскар Устари
ВР
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Сандерленд
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+