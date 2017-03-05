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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Манчестер Сити
Сандерленд - Манчестер Сити: обзор матча 05 марта 2017
Сандерленд
05.03.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
42'
С. Агуэро
59'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Сити
89'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Л. Сане
82'
Замена
Нолито
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
В. Хазри
️️️️
А. Янузай
82'
78'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Я. Туре
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Д. Гибсон
69'
59'
ГОЛ! 0:2!
Л. Сане
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Желтая карточка
Д. О'Ши
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Фабио Борини
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
24
Даррон Гибсон
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
5
Фернандиньо
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-2-1
1
Пикфорд
16
Овьедо
16
О'Ши
2
Джонс
5
Коне
16
Борини
22
Ндонг
7
Ларссон
24
Гибсон
24
Янузай
9
Дефо
4-2-3-1
13
Кабальеро
3
Санья
3
Клиши
6
Стоунз
11
Коларов
5
Фернандиньо
42
Туре
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
24
Гибсон
6
Родуэлл
6
Родуэлл
24
Гибсон
24
Янузай
10
Хазри
10
Хазри
24
Янузай
10
Сане
18
Делф
18
Делф
10
Сане
42
Туре
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
42
Туре
19
Стерлинг
3
Нолито
3
Нолито
19
Стерлинг
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Сити
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 1"
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