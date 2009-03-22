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Манчестер Сити - Сандерленд
Манчестер Сити - Сандерленд: обзор матча 22 марта 2009
Манчестер Сити
22.03.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
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Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
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Матчи команд
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Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
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Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
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