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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Сандерленд
Манчестер Сити - Сандерленд: обзор матча 26 декабря 2015
Манчестер Сити
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Сандерленд
13'
Р. Стерлинг
17'
Я. Туре
22'
В. Бони
54'
К. Де Брюйне
59'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сандерленд
71'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Грэм
Замена
М. Демичелис
️️️️
В. Компани
71'
Пенальти не реализован!
В. Бони
69'
62'
Замена
Д. Ленс
️️️️
С. Флетчер
Замена
В. Компани
️️️️
Н. Отаменди
62'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Я. Туре
62'
59'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Борини
56'
Замена
Л. Каттермол
️️️️
Я. М'Вила
ГОЛ! 4:0!
К. Де Брюйне
54'
36'
Желтая карточка
Б. Джонс
ГОЛ! 3:0!
В. Бони
Пас отдал
К. Де Брюйне
22'
ГОЛ! 2:0!
Я. Туре
Пас отдал
Д. Сильва
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
13'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
11
Коларов
30
Отаменди
5
Мангала
3
Санья
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
21
Сильва
11
Де Брюйне
2
Бони
4-1-2-3
1
Манноне
4
Коатес
2
Джонс
16
О'Ши
15
ван Анхолт
6
М'Вила
11
Джонсон
16
Гомес
12
Грэм
26
Флетчер
16
Борини
30
Отаменди
4
Компани
4
Компани
30
Отаменди
Компани
2
Демичелис
2
Демичелис
Компани
42
Туре
18
Делф
18
Делф
42
Туре
6
М'Вила
6
Каттермол
6
Каттермол
6
М'Вила
26
Флетчер
17
Ленс
17
Ленс
26
Флетчер
12
Грэм
20
Уотмор
20
Уотмор
12
Грэм
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сандерленд
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Костел Пантилимон
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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