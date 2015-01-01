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Манчестер Сити - Сандерленд
Манчестер Сити - Сандерленд: обзор матча 01 января 2015
Манчестер Сити
01.01.2015, четверг, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Сандерленд
57'
Я. Туре
67'
С. Йоветич
74'
Ф. Лэмпард
69'
Д. Родуэлл
73'
А. Джонсон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сандерленд
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
88'
87'
Желтая карточка
У. Браун
Замена
А. Коларов
️️️️
С. Насри
84'
77'
Замена
С. Коатес
️️️️
С. Вергини
ГОЛ! 3:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Г. Клиши
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Джонсон
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Йоветич
71'
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Родуэлл
Пас отдал
С. Ларссон
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Г. Клиши
67'
66'
Замена
Р. Альварес
️️️️
У. Бакли
58'
Замена
Кабрал
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Пас отдал
С. Йоветич
57'
Желтая карточка
С. Насри
52'
32'
Желтая карточка
С. Ларссон
16'
Желтая карточка
Б. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
(К)
ОП
5
Фернандиньо
ОП
14
Самир Насри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
6
Джек Родуэлл
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Уилльям Бакли
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
88
Кабрал
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-4-1-1-1
13
Кабальеро
16
Навас
2
Демичелис
5
Мангала
3
Клиши
42
Туре
5
Фернандиньо
5
Сабалета
14
Насри
21
Сильва
9
Йоветич
4-1-4-1
25
Пантилимон
2
Вергини
30
Браун
16
О'Ши
2
Джонс
6
Родуэлл
11
Бакли
16
Гомес
7
Ларссон
11
Джонсон
13
Уикхэм
14
Насри
11
Коларов
11
Коларов
14
Насри
9
Йоветич
8
Лэмпард
8
Лэмпард
9
Йоветич
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
2
Вергини
4
Коатес
4
Коатес
2
Вергини
11
Бакли
11
Альварес
11
Альварес
11
Бакли
16
Гомес
88
Кабрал
88
Кабрал
16
Гомес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сандерленд
1
Джо Харт
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Вито Манноне
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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