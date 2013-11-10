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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Манчестер Сити
Сандерленд - Манчестер Сити: обзор матча 10 ноября 2013
Сандерленд
10.11.2013, воскресенье, 18:05
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
21'
Ф. Бардсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Сити
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Джонсон
87'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Флетчер
77'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Э. Джаккерини
72'
71'
Замена
Э. Джеко
️️️️
А. Негредо
71'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
М. Ричардс
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Гарсия
26'
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бардсли
Пас отдал
У. Браун
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-5-1
1
Манноне
33
Челустка
30
Браун
16
О'Ши
27
Бардсли
7
Ларссон
15
Джаккерини
40
Ки Сун-Юн
4
Коулбэк
11
Джонсон
26
Флетчер
4-1-3-2
25
Пантилимон
4
Ричардс
2
Демичелис
15
Лескотт
11
Коларов
6
Хави Гарсия
20
Милнер
42
Туре
14
Насри
10
Агуэро
21
Негредо
15
Джаккерини
8
Гарднер
8
Гарднер
15
Джаккерини
26
Флетчер
17
Алтидор
17
Алтидор
26
Флетчер
11
Джонсон
16
Борини
16
Борини
11
Джонсон
4
Ричардс
5
Сабалета
5
Сабалета
4
Ричардс
6
Хави Гарсия
16
Навас
16
Навас
6
Хави Гарсия
21
Негредо
10
Джеко
10
Джеко
21
Негредо
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Сити
27
Кирен Вествуд
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:00 (прямая)
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