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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Манчестер Сити
Сандерленд - Манчестер Сити: обзор матча 02 февраля 2016
Сандерленд
02.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
17'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Сити
90'
+5
Желтая карточка
Б. Санья
90'
+4
Желтая карточка
Фернандиньо
90'
+1
Желтая карточка
С. Агуэро
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Ф. Борини
82'
80'
Желтая карточка
Н. Отаменди
79'
Замена
А. Коларов
️️️️
Я. Туре
76'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Х. Навас
Замена
А. Джонсон
️️️️
Л. Каттермол
75'
Желтая карточка
Б. Джонс
59'
Замена
В. Хазри
️️️️
Д. Ленс
46'
45'
Замена
Фернандо
️️️️
К. Ихеначо
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
11
Адам Джонсон
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
43
Берсант Целина
АП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
3-3-2-2
1
Манноне
2
Джонс
4
Кабуль
27
Кирхгофф
15
ван Анхолт
6
М'Вила
16
О'Ши
6
Каттермол
17
Ленс
9
Дефо
16
Борини
3-2-2-1-2
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
2
Демичелис
16
Навас
3
Клиши
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
10
Агуэро
17
Ихеначо
6
Каттермол
11
Джонсон
11
Джонсон
6
Каттермол
16
Борини
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
16
Борини
17
Ленс
10
Хазри
10
Хазри
17
Ленс
42
Туре
11
Коларов
11
Коларов
42
Туре
17
Ихеначо
5
Фернандо
5
Фернандо
17
Ихеначо
16
Навас
19
Стерлинг
19
Стерлинг
16
Навас
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Сити
1
Джордан Пикфорд
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
43
Берсант Целина
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
Матч! Арена HD
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