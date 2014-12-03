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Сандерленд - Манчестер Сити
Сандерленд - Манчестер Сити: обзор матча 03 декабря 2014
Сандерленд
03.12.2014, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
19'
К. Уикхэм
21'
С. Агуэро
39'
С. Йоветич
55'
П. Хавьер Сабалета
71'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Сити
83'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
С. Насри
74'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
Л. Каттермол
71'
71'
ГОЛ! 1:4!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Милнер
Замена
Р. Альварес
️️️️
К. Уикхэм
67'
65'
Желтая карточка
Д. Боята
56'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Йоветич
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Флетчер
56'
55'
ГОЛ! 1:3!
П. Хавьер Сабалета
Пас отдал
С. Насри
39'
ГОЛ! 1:2!
С. Йоветич
Пас отдал
С. Агуэро
21'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Йоветич
ГОЛ! 1:0!
К. Уикхэм
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
88
Кабрал
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
4-3-3
25
Пантилимон
16
О'Ши
2
Вергини
4
Коатес
15
Ревейер
7
Ларссон
6
Каттермол
6
Родуэлл
11
Бакли
26
Флетчер
13
Уикхэм
3-2-3-2
1
Харт
5
Сабалета
28
Боята
2
Демичелис
16
Навас
3
Клиши
42
Туре
5
Фернандиньо
14
Насри
9
Йоветич
10
Агуэро
13
Уикхэм
11
Альварес
11
Альварес
13
Уикхэм
26
Флетчер
17
Алтидор
17
Алтидор
26
Флетчер
14
Насри
14
Посо
14
Посо
14
Насри
9
Йоветич
20
Милнер
20
Милнер
9
Йоветич
10
Агуэро
8
Лэмпард
8
Лэмпард
10
Агуэро
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Сити
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
88
Кабрал
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
88
Кабрал
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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