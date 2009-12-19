Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Сандерленд
Манчестер Сити - Сандерленд: обзор матча 19 декабря 2009
Манчестер Сити
19.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 3
Завершен
Сандерленд
4'
Р. Санта Крус
11'
К. Тевес (П)
36'
К. Беллами
70'
Р. Санта Крус
16'
Д. Менса
24'
Д. Хендерсон
63'
К. Джонс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сандерленд
+2
Красная карточка
М. Тернер
Желтая карточка
Л. Каттермол
Замена
М. Петров
️️️️
К. Беллами
Желтая карточка
Н. Носуорти
Замена
Д. Хили
️️️️
Д. Менса
ГОЛ! 4:3!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Г. Бэрри
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Ш. Гивен
ГОЛ! 3:3!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
В. Компани
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
К. Джонс
️️️️
С. Мальбранк
ГОЛ! 3:2!
К. Беллами
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
ГОЛ! 2:2!
Д. Хендерсон
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
М. Ричардс
Травма
М. Ричардс
17'
16'
ГОЛ! 2:1!
Д. Менса
Пас отдал
Э. Рид
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Тевес
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Санта Крус
Пас отдал
К. Беллами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
39
Крейг Беллами
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
7
Стивен Айрленд
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
6
Ли Каттермол
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
0
Сильвинью
5
Онуоха
2
Туре
4
Ричардс
18
Бэрри
39
Беллами
98
Райт-Филлипс
7
Айрленд
24
Санта Крус
32
Тевес
4-4-2
13
Фулоп
33
Носуорти
6
Тернер
26
Менса
3
МакКартни
10
Мальбранк
6
Каттермол
14
Хендерсон
11
Рид
22
Кэмпбелл
10
Бент
98
Райт-Филлипс
4
Компани
4
Компани
98
Райт-Филлипс
4
Ричардс
5
Сабалета
5
Сабалета
4
Ричардс
39
Беллами
19
Петров
19
Петров
39
Беллами
26
Менса
15
Хили
15
Хили
26
Менса
22
Кэмпбелл
15
Ричардсон
15
Ричардсон
22
Кэмпбелл
10
Мальбранк
9
Джонс
9
Джонс
10
Мальбранк
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сандерленд
28
Стюарт Тэйлор
ВР
7
Владимир Вайсс
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
7
Владимир Вайсс
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Сандерленд
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+