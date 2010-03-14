Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Манчестер Сити
Сандерленд - Манчестер Сити: обзор матча 14 марта 2010
Сандерленд
14.03.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
9'
К. Джонс
90+2'
А. Джонсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Сити
Желтая карточка
К. Гордон
+4
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Джонсон
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
Б. Зенден
️️️️
С. Мальбранк
Замена
А. Джонсон
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
П. Виейра
️️️️
М. Ричардс
Желтая карточка
Д. Мейлер
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Джонс
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
М. Ричардс
Замена
️️️️
У. Бридж
11'
Желтая карточка
К. Тевес
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
С. Мальбранк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
15
Киран Ричардсон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-4-2
1
Гордон
35
Фердинанд
26
Менса
6
Тернер
21
Хаттон
10
Мальбранк
7
Мейлер
15
Ричардсон
22
Кэмпбелл
9
Джонс
10
Бент
4-3-2-1
24
Гивен
4
Ричардс
4
Компани
15
Лескотт
3
Бридж
18
Бэрри
34
Де Йонг
5
Сабалета
98
Райт-Филлипс
39
Беллами
32
Тевес
22
Кэмпбелл
27
Бардсли
27
Бардсли
22
Кэмпбелл
9
Джонс
14
Хендерсон
14
Хендерсон
9
Джонс
10
Мальбранк
7
Зенден
7
Зенден
10
Мальбранк
4
Ричардс
0
Виейра
0
Виейра
4
Ричардс
98
Райт-Филлипс
11
Джонсон
11
Джонсон
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Сити
31
Тревор Карсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Сандерленд
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+