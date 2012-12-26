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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Манчестер Сити
Сандерленд - Манчестер Сити: обзор матча 26 декабря 2012
Сандерленд
26.12.2012, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
53'
А. Джонсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Сити
89'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Х. Гарсия
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Д. Роуз
89'
87'
Замена
Г. Бэрри
️️️️
К. Туре
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
С. Ларссон
79'
73'
Замена
Э. Джеко
️️️️
К. Тевес
58'
Желтая карточка
М. Настасич
ГОЛ! 1:0!
А. Джонсон
Пас отдал
К. Куэльяр
53'
44'
Желтая карточка
Я. Туре
43'
Желтая карточка
В. Компани
Желтая карточка
Д. Коулбэк
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
(К)
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Матия Настасич
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Серхио Агуэро
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-4-1-1
22
Миньоле
3
Роуз
6
Килгаллон
3
Куэльяр
8
Гарднер
16
МакКлин
4
Коулбэк
7
Ларссон
11
Джонсон
29
Сессеньон
26
Флетчер
4-1-2-2-1
1
Харт
5
Сабалета
2
Туре
4
Компани
22
Настасич
6
Хави Гарсия
42
Туре
20
Милнер
21
Сильва
10
Агуэро
32
Тевес
3
Роуз
27
Бардсли
27
Бардсли
3
Роуз
7
Ларссон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
7
Ларссон
6
Хави Гарсия
15
Лескотт
15
Лескотт
6
Хави Гарсия
2
Туре
18
Бэрри
18
Бэрри
2
Туре
32
Тевес
10
Джеко
10
Джеко
32
Тевес
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Сити
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
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2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (повтор)
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