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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Сандерленд
Манчестер Сити - Сандерленд: обзор матча 02 марта 2014
Манчестер Сити
02.03.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок Лиги, Финал
3 : 1
Завершен
Сандерленд
55'
Я. Туре
56'
С. Насри
90'
Х. Навас
10'
Ф. Борини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Сандерленд
Желтая карточка
А. Негредо
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Х. Навас
Пас отдал
Я. Туре
90'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
87'
81'
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Д. Сильва
77'
76'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Каттермол
60'
Замена
К. Гарднер
️️️️
А. Джонсон
60'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Ларссон
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Агуэро
57'
ГОЛ! 2:1!
С. Насри
Пас отдал
А. Коларов
56'
ГОЛ! 1:1!
Я. Туре
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
55'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Борини
Пас отдал
А. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-3-1-2
25
Пантилимон
11
Коларов
4
Компани
2
Демичелис
5
Сабалета
14
Насри
42
Туре
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-1-4-1
1
Манноне
27
Бардсли
30
Браун
16
О'Ши
3
Алонсо
6
Каттермол
11
Джонсон
40
Ки Сун-Юн
7
Ларссон
4
Коулбэк
16
Борини
10
Агуэро
16
Навас
16
Навас
10
Агуэро
21
Сильва
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
21
Сильва
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
6
Каттермол
15
Джаккерини
15
Джаккерини
6
Каттермол
11
Джонсон
8
Гарднер
8
Гарднер
11
Джонсон
7
Ларссон
26
Флетчер
26
Флетчер
7
Ларссон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сандерленд
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Начо Скокко
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уэмбли
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