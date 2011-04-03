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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Сандерленд
Манчестер Сити - Сандерленд: обзор матча 03 апреля 2011
Манчестер Сити
03.04.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
5 : 0
Завершен
Сандерленд
9'
А. Джонсон
15'
К. Тевес (П)
63'
Д. Сильва
67'
П. Виейра
73'
Я. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Сандерленд
+2
Желтая карточка
М. Тернер
Желтая карточка
П. Виейра
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 5:0!
Я. Туре
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
С. Мунтари
Замена
Р. МакГиверн
️️️️
Д. Боята
ГОЛ! 4:0!
П. Виейра
Пас отдал
А. Коларов
Замена
П. Виейра
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Замена
Б. Зенден
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Ф. Бардсли
Желтая карточка
А. Коларов
Желтая карточка
Д. Менса
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Тевес
15'
14'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:0!
А. Джонсон
Пас отдал
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Райн МакГиверн
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
28
Боята
15
Лескотт
42
Туре
34
Де Йонг
11
Джонсон
21
Сильва
32
Тевес
45
Балотелли
4-4-2
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Тернер
26
Менса
35
Фердинанд
6
Каттермол
4
Мунтари
29
Сессеньон
14
Хендерсон
3
Гьян
18
Уэлбек
28
Боята
5
МакГиверн
5
МакГиверн
28
Боята
11
Джонсон
0
Виейра
0
Виейра
11
Джонсон
21
Сильва
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
21
Сильва
27
Бардсли
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
27
Бардсли
4
Мунтари
4
Коулбэк
4
Коулбэк
4
Мунтари
14
Хендерсон
7
Зенден
7
Зенден
14
Хендерсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Сандерленд
28
Стюарт Тэйлор
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Крейг Гордон
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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