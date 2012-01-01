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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Манчестер Сити
Сандерленд - Манчестер Сити: обзор матча 01 января 2012
Сандерленд
01.01.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
90+4'
Ч. Донь-Вон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:0!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
С. Сессеньон
+4
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. Воган
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
М. Ричардс
️️️️
А. Коларов
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Насри
Замена
С. Агуэро
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
М. Килгаллон
️️️️
У. Браун
Травма
У. Браун
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
4
Джек Коулбэк
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
42
Яя Туре
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
35
Райан Нобл
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-5-1
22
Миньоле
4
Коулбэк
30
Браун
16
О'Ши
8
Гарднер
16
МакКлин
8
Воган
29
Сессеньон
6
Каттермол
7
Ларссон
32
Бендтнер
4-2-3-1
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
11
Коларов
18
Бэрри
34
Де Йонг
11
Джонсон
42
Туре
14
Насри
10
Джеко
30
Браун
6
Килгаллон
6
Килгаллон
30
Браун
8
Воган
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
8
Воган
32
Бендтнер
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
32
Бендтнер
11
Коларов
4
Ричардс
4
Ричардс
11
Коларов
14
Насри
21
Сильва
21
Сильва
14
Насри
34
Де Йонг
10
Агуэро
10
Агуэро
34
Де Йонг
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Сити
35
Райан Нобл
ЦФ
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
31
Тревор Карсон
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
35
Райан Нобл
ЦФ
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
31
Тревор Карсон
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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